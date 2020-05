KBVB wil af van BAS na fiasco met licentie Moeskroen

Er zouden meer en meer stemmen binnen de KBVB opperen om het BAS af te schaffen. Nadat Moeskroen alsnog een licentie kreeg hebben verschillende leden binnen de KBVB genoeg van het partijdige BAS.

"De helft van de arbiters aan het BAS zijn advocaten, die gewoon partijdige standpunten innemen", vertelt een rechtsexpert aan Het Laatste Nieuws. "Zo was er bij het licentiedossier van Moeskroen Louis Derwa die werd aangesteld als arbiter. Iemand die in het verleden al blijk van partijdigheid in het voordeel van Moeskroen had getoond."

De laatste jaren heeft het BAS verschillende slechte punten gescoord. Bestuursleden binnen de KBVB willen dan ook zelf de beroepsprocedures binnen de voetbalbond behandelen. De voetbalbond was niet te spreken dat Moeskroen alsnog een licentie kreeg. Vraag is of ze bij de KBVB wél capabel zijn om de juiste beslissingen te nemen.

De KBVB ontkent niet dat het BAS haar nut al getoond heeft. Bij belangrijke geschillen kan er altijd beroep gedaan worden op bekwame arbiters die bereid zijn ingrijpende beslissingen te nemen. Maar er zitten veel fouten in het systeem. Fouten die de laatste maanden duidelijker aan het licht kwamen.