Hayen officieel voorgesteld als trainer van W-B: "De negativiteit rond deze club moet stoppen, ik wil vooruit"

Zoals verwacht is donderdagmiddag Nicky Hayen officieel voorgesteld als trainer van Waasland-Beveren. De 39-jarige Limburger tekende een contract voor onbepaalde duur. "Omdat we nu eens een langer verhaal willen schrijven", aldus voorzitter Dirk Huyck.

Het duurde lang voor de onderhandelingen rond waren, maar volgens Huyck heeft Waasland-Beveren het perfecte profiel gevonden. "Ik moet de mensen hier bedanken voor deze geweldige kans", begon Hayen zijn betoog. "Dit is een club die jonge trainers kansen wil geven. Mijn voornaamste taak wordt deze club weer in een positief daglicht te stellen. Er is genoeg negatief geschreven."

Daarvoor wil hij dag en nacht werken. "Ik ben een trainer die spelers individueel wil beter maken. Ik wil dat iedereen weet waar ze moeten lopen en hoe ze moeten bewegen. Ik wil attractief en aanvallend voetbal brengen, gebaseerd op balbezit. Ik hoop de supporters iets te geven waar ze trots op kunnen zijn."

Streng maar rechtvaardig

"Ik wil dat de spelers hun grenzen verleggen. Of ik een strenge coach ben? Ik ben streng, maar rechtvaardig op een menselijke manier", benadrukte hij. "Er zal heel veel discipline geëist worden."

Of dat in 1A of 1B zal worden, maakt hem niet uit. "Waarom? De werking blijft toch hetzelfde. Mijn beslissing om te tekenen staat los van 1A of 1B. We moeten het negatieve achter ons laten. Met welke spelers en welke technische staf? Dat gaan we de komende dagen bespreken."