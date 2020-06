Na abrupt afscheid bij KV Mechelen moet Arjan Swinkels op zoek naar nieuwe uitdaging: "Het moet me voldoening geven op allerlei vlakken"

KV Mechelen maakte eerder deze week bekend dat er voor Arjan Swinkels geen toekomst meer is bij de club, ondanks twee schitterende seizoenen. Zo moet de Nederlandse centrale verdediger op zijn 35ste op zoek naar een nieuwe uitdaging. Want aan stoppen denkt hij niet, liet hij ons weten.

Swinkels, die (ongewild) tot een heuse cultspeler op de Belgische velden uitgroeide, was danig verrast door het nieuws dat zijn contract niet verlengd werd (Lees er hier alles over). Los van de teleurstelling is de Nederlander realistisch genoeg om te beseffen dat dit er gewoon bij hoort. "Het gebeurt bij veel spelers, en nu ook bij mij. Men moet mij nu zeker niet zielig gaan vinden, komt wel goed."

De ervaren verdediger, 35 intussen, moet zo onverwacht op zoek naar een nieuwe uitdaging, want stoppen is nog niet aan de orde. "Ik wil zeker blijven voetballen, die ambitie heb ik zeker nog. Maar het plaatje zal wel volledig moeten kloppen, ik stap niet zomaar in elk project. Hopelijk wordt het de komende weken snel duidelijk waar mijn toekomst", aldus Arjan Swinkels.

Opvallend: zowel bij Lierse, Beerschot als KV Mechelen groeide de Nederlander uit tot publiekslieveling. Al is hij allerminst de meest fijnbesnaarde speler op onze velden. "Vind je niet, dan!?", lacht Swinkels er hartelijk om.

"Nee, klopt natuurlijk volledig. Maar ik geef me telkens 100% op een veld. Dat zien de supporters gewoon graag. Misschien worden daardoor mijn foutjes vaak ook iets sneller vergeven door de aanhang", besluit Arjan Swinkels.