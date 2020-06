'Anderlecht geeft de strijd niet op en meldt zich met een verbeterd bod bij STVV'

Anderlecht verzekerde zich afgelopen vrijdag al van de diensten van goalie Timon Wellenreuther. Dat wil niet zeggen dat de doelmannenjacht van paars-wit gestaakt is. Er staat er namelijk nog ééntje op de radar.

RSC Anderlecht deed aanvankelijk al een bod van 250.000 euro op Kenny Steppe, maar STVV wil echter meer verdienen aan de doelman. Paars-wit heeft zijn bod nu verhoogd naar 300 000 volgens La Dernière Heure. De Limburgers zouden echter 600 000 euro willen vangen voor hun keeper.

Door het vertrek van Davy Roef naar Gent, Boeckx die zijn spelerscarrière stopzet en Didillon die niet in de bovenste schijf ligt, is nog een extra doelman geen overbodige luxe. Bovendien is het nog onzeker of Van Crombrugge ook volgend seizoen nog tussen de palen gaat staan bij Anderlecht.