Icoon Paul Van Himst heeft raad voor de jeugd: "Ik zou het zelfs aanleren, dan moet je de 100 meter niet in 9 seconden lopen"

Paul Van Himst heeft leren voetballen op het pleintje op de speelplaats. Daar leerde hij zijn intuïtie aanscherpen en zijn technische kwaliteiten ontwikkelen. Soms heeft hij wel vragen over wat men de jeugd tegenwoordig aanleert.

Van Himst heeft het dan over technische zaken die nu afgeraden worden. "Het moet er natuurlijk in zitten. Ik speelde heel goed met de buitenkant, maar niemand leerde mij dat ooit", zegt hij in S/V Magazine. "Soms hoor je zelfs dat ze zeggen: 'Jij speelt met de buitenkant van de voet, dat moet je niet doen. Je moet de bal eerst met je linker controleren en dan met je rechter een pass geven.'"

"Dan moet ik wel eens slikken, want met de buitenkant spelen, is een gave die veel voordelen biedt. Ik zou de jeugd juist met de buitenkant léren spelen. Zo kun je sneller spelen. Zo kun je ook tot heel dicht bij een tegenstander komen, om dan pas een pass te spelen en door te gaan. Op die manier hoef je de 100 meter niet in 9 seconden te lopen."