Van Eetvelt schrok zich een hoedje toen hij alle spelers op de loonlijst zag: "We moeten terug naar een kern met 24 à 26 spelers"

Karel Van Eetvelt staat voor een geweldige uitdaging als nieuwe CEO van Anderlecht. Hij moet de topclub, die de laatste jaren toch in verval is, naar successen brengen. Een van zijn werkpunten is een kwalitatieve kern samenbrengen met een beperkt budget.

"Te veel", was het antwoord van Karel Van Eetvelt toen hij in De Tribune op Radio 1 gevraagd werd of hij exact kon zeggen hoeveel spelers de A-kern van Anderlecht telt. Meer nog, toen Vincent Kompany hem een lijst bezorgde van alle spelers die bij de club onder contract lagen toen Kompany er arriveerde, schrok Van Eetvelt zich naar eigen zeggen een hoedje. "Uiteindelijk willen we werken naar een dubbele bezetting. Een kern met 24 tot 26 spelers dus, aangevuld met eigen jeugd die ingeschakeld kan worden wanneer nodig", legde de CEO van Anderlecht uit. Eigen visie aanhouden "We willen een stevige ploeg op poten zetten, rekening houdende met de context waarin we ons bevinden", doelde Van Eetvelt op het gebrek aan financiële middelen om versterkingen aan te trekken (onder meer door de vele spelers die er nog een zwaar contract hebben). Maar daarmee doelde hij ook op de visie van de club. "Die ploeg willen we uitbouwen met jongens uit onze eigen jeugd. Zo willen we opnieuw waarde creëren, maar dat vraagt veel tijd. Dat proces kunnen we eventueel versnellen met andere talenten", besloot Van Eetvelt.