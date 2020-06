Opinie Doelmannendossier Anderlecht is toch wel vreemd: waarom prioriteit maken van twee doelmannen en geen contractverbetering voor Van Crombrugge?

Het doelmannendossier bij Anderlecht is ons niet zo duidelijk meer. Nu duwt de club door voor Kenny Steppe, die in principe dan derde doelman moet worden. Maar intussen is het belangrijkste dossier bij paars-wit nog steeds niet opgelost.

Anderlecht maakt er prioriteit van om een tweede en derde doelman te halen. Met Timon Wellenreuther zaten ze al gebakken voor als er iets met Van Crombrugge moest gebeuren. De club liet echter weten dat ze meer werk willen maken van de doorstroming van jong doelmannentalent richting A-kern. Daarin past de vergevorderde belangstelling in Steppe dus niet. Of het moet zijn dat ze Van Crombrugge willen verkopen en Wellenreuther meteen eerste doelman willen maken. Dat zou een riskante onderneming kunnen worden. Van Crombrugge wacht nog steeds op een contractverbetering, maar de clubleiding zou daar deze week meer duidelijkheid over willen geven. Derde doelman Het is niet dat de Rode Duivel fortuinen vraagt, maar wel een opwaardering van zijn contract nadat hij zich opwierp als de meest constante speler van het seizoen. Daarnaast is hij ook een belangrijke pion in de kleedkamer. Dat Anderlecht dan ineens met een paar honderdduizend euro voor een derde doelman gaat zwaaien, moet dan ook frustrerend zijn. Van Crombrugge verkopen en meteen voor Wellenreuther gaan, zou toch wel een bijzonder groot risico inhouden. De 24-jarige doelman komt uit de Nederlandse competitie en zal zich toch wel moeten aanpassen. Van Crombrugge weet dan weer dat hij bij Anderlecht de beste kans heeft om mee naar het EK te kunnen. Van Eetvelt en Vandenhaute zijn de mannen met het antwoord...