Anderlecht neemt beslissing over Anthony Vanden Borre

Het is over en uit bij Anderlecht voor Anthony Vanden Borre. De 32-jarige rechtsachter kreeg na de terugkeer van Vincent Kompany een minicontract bij de club, maar die oordelen nu dat hij nooit meer op topniveau gaat geraken.

Vanden Borre werkte zich nochtans de pleuris bij paars-wit. In een paar maanden tijd vermagerde hij 18 kilo en hij leek klaar voor een nieuwe terugkeer. Maar toen liep hij een blessure op in een oefenmatch en het duurde lang vooraleer hij weer kon trainen.

Anderlecht wil zijn kern serieus afslanken en dus is er geen plaats meer voor een veteraan van wie ze niet weten wanneer en of hij ooit nog zal terugkomen, weet Het Nieuwsblad. Ze oordelen dat zijn lichaam niet meer geschikt is voor topsport.