Eupen plukt doelman weg bij failliet Lokeren

Eupen heeft haar tweede aanwinst binnen voor volgend seizoen. Het plukt Théo Defourny weg bij het failliete Lokeren.

De transfer van Ortwin De Wolf was zo'n succes dat ze bij Eupen voor de twee zomer op rij een doelman gaan wegplukken bij Lokeren. De 28-jarige Théo Defourny komt over van de club die recent failliet werd verklaard. Daardoor hoeft Eupen geen som te betalen.

Defourny tekent een contract voor twee seizoenen bij Eupen en moet er de concurrentie aangaan met De Wolf. Defourny beschikt over zowel de Belgische als Frans nationaliteit en komt uit de jeugdopleiding van Olympique Lyon. Defourny keepte wel wedstrijden voor de Belgische nationale jeugdploegen.

Defourny passeerde al een hele resem clubs in België. Door de jaren heen deed hij al heel wat ervaring op bij Antwerp, Virton, Moeskroen, Tubeke en Lokeren. In 2019 werd hij nog verkozen tot 'doelman van het jaar' in de Proximus League, ondanks de degradatie van zijn toenmalige club, Tubeke.