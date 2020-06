Sportdokter schrijft Anthony Vanden Borre nog niet af: "Misschien kunnen andere teams de vruchten plukken van zijn werk bij RSCA"

Anthony Vanden Borre heeft meer dan een half jaar aan zijn comeback bij Anderlecht gewerkt, maar verder dan meetrainen en oefenmatchen is hij niet gekomen. Maar om hem volledig af te schrijven voor profvoetbal vindt sportdokter Chris Goossens het nog te vroeg.

"Wie drie jaar uit roulatie is geweest, heeft toch een jaar tot anderhalf jaar nodig om enigszins weer de oude te worden. Bij Anderlecht was die tijd er ­misschien niet", stelt Chris Goossens bij Het Nieuwsblad. "Je moet die conditie heel geleidelijk aan weer opbouwen. Van de ene dag op de andere meetrainen met een topclub, dat gaat niet. Het is dagelijkse trainings­arbeid aan hoge intensiteit."

Andere teams kunnen straks misschien de vruchten plukken van die acht maanden werk die hij bij Anderlecht leverde.

"Eigenlijk zou je zo’n jongen langer individueel moeten ­begeleiden. ­Anderlecht zal dat wel ­geprobeerd ­hebben, maar in team­sporten is dat niet altijd ­evident", gaat de sportdokter verder. Vanden Borre volledig afschrijven als profvoetballer zou dus wat voorbarig zijn.

"Hij heeft veel kwaliteiten en als een andere club wat langer geduld heeft en hem individueel blijft begeleiden, is niets onmogelijk. Vanden Borre moet dan wel de mentale kracht hebben om zijn ­programma rigoureus te blijven volgen. Andere teams kunnen straks misschien de vruchten plukken van die acht maanden werk die hij bij Anderlecht leverde", besluit hij.