Standard-iconen zijn het er over eens: "Standard moet niet koers Anderlecht volgen"

Bij Standard werd vandaag de Fransman Philippe Montanier voorgesteld als nieuwe coach bij Standard. De Fransman moet een betere doorstroming van de jeugd voorzien.

Standard-iconen Wilfried Van Moer en Christian Piot kijken bij Het Laatste Nieuws vooruit naar het nieuwe seizoen, al doen ze dat met een bang hartje. "Het is goed dat de club transparant is geweest en heeft laten weten dat ze het financieel moeilijk hebben. Daar gaat het veeleisende publiek in Luik begrip voor hebben. Al mag ik wel hopen dat ze niet al hun toppers gaan verkopen", zegt Van Moer.

De club wil meer de focus liggen op de eigen jeugd, zoals ook Anderlecht eerder al aankondigde dat jeugd bij hun centraal staat. "Ik mag hopen dat ze bij Standard niet hetzelfde gaan doen als bij Anderlecht. De jeugd moet omringd worden door ervaring. Niet zoals bij Anderlecht, waar de jongeren maar hun plan moesten trekken", zegt Piot.

"Die integratie van jongeren mag Standard niet verhinderen om mee te draaien aan de top", vertelt Piot. Maar de vraag is of Standard volgend seizoen wel over de kwaliteiten beschikt om mee te doen bovenaan. "Ik denk het niet", vervolgt Van Moer.

"Volgend seizoen wordt play-off 1 gespeeld met vier ploegen. Ik zie niet in hoe Standard daar bij zal zijn. Club Brugge, Antwerp, Gent en Genk. Ploegen die financieel veel sterker staan dan Standard. Ik denk dat we volgend seizoen tevreden zullen moeten zijn met een plekje in de middenmoot."