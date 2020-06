Anderlecht gaat door met oude getrouwe, die actieve carrière vaarwel zegt

Dat Frank Boeckx stopt als actieve doelman ligt al een tijdje vast. Anderlecht en de 33-jarige Boeckx zijn echter al een tijdje bezig om hem toch bij de club te houden. Dat zou nu praktisch afgerond moeten zijn.

Boeckx was vorig seizoen al doelmannentrainer van de beloften. Boeckx kwam amper nog in actie op het oefenveld door aanhoudende problemen met de rug. De laatste keer dat hij een wedstrijd speelde was al in december 2018.

Boeckx zou volgens HLN nu een contract krijgen als doelmannentrainer van de jeugd. Dat akkoord zou de komende dagen officieel bekend moeten gemaakt worden.