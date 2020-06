Croonen akkoord met uitstel Algemene Vergadering, maar blijft bij standpunt: "In mijn ogen nog steeds de minst slechte oplossing"

Pro League-voorzitter Peter Croonen en de Raad van Bestuur zijn akkoord gegaan met een uitstel van de Algemene Vergadering, zoals gevraagd door de K11. Dat geeft de Pro League meer tijd om die voor te bereiden, al blijft het wachten op een uitspraak van het BAS in de zaak van Waasland-Beveren.

De K11 vreest immers dat Waasland-Beveren wel eens gelijk zou kunnen krijgen en dat de beslissingen van 15 mei geschorst worden. Maar met het uitstel is de top van de Pro League het eens. "Dat is voor ons prima", laat Pro League-voorzitter Peter Croonen weten aan Sporza. "Wij waren klaar voor vrijdag, maar er waren geen agendapunten die niet konden wachten. Het uitstel tot 29 juni is dus geen probleem."

Al blijft Croonen wel achter de Algemene Vergadering van 15 mei staan. "Die beslissingen zijn genomen met een meerderheid van 84 procent en we moeten die proberen uit te voeren."

"In mijn ogen hebben we toen de minst slechte oplossing gekozen. Ik kan niet ontkennen dat er geen nadelen aan zijn, maar ik zie ook geen andere oplossing zonder nadelen. Het blijft dan ook de intentie van de Pro League om de beslissingen van 15 mei uit te voeren."