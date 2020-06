Anderlecht zegt 'njet' tegen sterkhouder, maar hoopt wel dat hij blijft

Anderlecht is niet van plan Hendrik Van Crombrugge een verbeterd contract te geven. Daar werd al maanden over onderhandeld, maar het nieuwe bestuur houdt de vinger op de knip.

Van Crombrugge was afgelopen seizoen de beste man op het veld bij paars-wit, maar staat niet in de top tien van grootverdieners. Hij en zijn entourage vonden dan ook dat een contractverbetering wel aan de orde was en Michael Verschueren ging daarin mee.

Maar nu die opzijgeschoven is, verlopen de gesprekken met Karel Van Eetvelt, Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke. En die hebben een duidelijk signaal gegeven aan hun doelman: een verbetering zit er momenteel niet in door de financiële situatie van de club.

Dat betekent niet dat Van Crombrugge moet vertrekken. Ja, bij een bod van tien miljoen euro mag weg. Anderlecht hoopt dat de 27-jarige sterkhouder zijn ontgoocheling opzij kan zetten en wil in de toekomst wel aan een verbetering werken, maar nu staan ze daarvoor niet sterk genoeg.