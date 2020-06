Vrancken had het moeilijk met afscheid van verdediger: "Ik heb mijn zegje gedaan, maar ik moet zijn loon natuurlijk niet betalen"

Wouter Vrancken is met veel goesting aan de voorbereiding van volgend seizoen begonnen. Intussen moest hij wel al afscheid nemen van vier spelers en eentje daarvan had hij graag willen houden.

Castro, Corryn, Tainmont en Swinkels kregen geen nieuw contract. “Dat vond ik heel moeilijk. Ik heb ze allemaal opgebeld om te praten over hun situatie en om hen persoonlijk te bedanken. Ze hadden een groot aandeel in ons succes. Ik ben iemand die zich erg hecht aan mensen met wie ik goed kan samenwerken. Van sommige jongens wisten we al langer dat hun verhaal afliep. Bij anderen heeft de club de knoop doorgehakt", zegt hij in GvA.

Het afscheid van Swinkels viel hem zwaar, want hij had aangeraden om hem te houden. "Hij was een grote meerwaarde voor ons, op en naast het veld. Daarom vind ik het jammer dat het zo gelopen is. Ik heb mijn zegje wel gedaan maar ik ben natuurlijk niet degene die zijn loon moet betalen. In een beslissingsproces is het belangrijk dat iedereen overtuigd is. Mijn mening is vaak wel richtinggevend, maar ze is niet altijd definitief.”

Nu moeten er dus waardige vervangers komen. "Als je spelers laat gaan, dan moet het toch de bedoeling zijn om ze te vervangen door spelers met meer kwaliteit. Er liggen profielen op tafel en daar zijn verscheidene mooie namen bij. Meer dan naar namen kijk ik naar hun kwaliteiten. Zo vind ik de persoonlijkheid van een speler enorm belangrijk."