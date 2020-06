Standard blijft vol inzetten op de jeugd: Rouches bijna rond met volgende 18-jarige

Dat de Rouches komend seizoen volop de kaart van de jeugd gaan trekken werd donderdag al duidelijk toen het maar liefst drie achttienjarigen onder contract legde. Hoogstwaarschijnlijk komt er daar nu nog ééntje bij.

Abdoul Tapsoba, Olivier Dumont en Damjan Pavlovic zijn de drie youngsters die de overstap maken naar de A-kern. Tel daar nog eens de 19-jarige Moussa Sissako bij en het wordt zo stilaan duidelijk dat de Luikenaars hun kern willen verjongen.

Die laatste werd definitief overgenomen van PSG en de Rouches gaan nu bij een andere Franse topclub zaakjes doen. Semih Altikulaç is een Turkse jeugdinternational die over een aflopend contract beschikt bij Olympique Lyon.

Standard heeft de linkerflankspeler een tweejarig contract aangeboden en volgens La Meuse is alles bijna in kannen en kruiken. Altikulaç zou in eerste instantie wel het nieuwe seizoen aanvatten bij de beloften.