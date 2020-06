Ex-doelman Club Brugge houdt het voor bekeken als keeperstrainer bij MVV: "Ik wil hogerop"

Vladan Kujovic (41) vertrekt na een jaar alweer als keeperstrainer bij MVV. Zijn ambitie ligt hoger dan de Nederlandse Eerste Divisie.

Vladan Kujovic, die in ons land nog aan de slag was bij Eendracht Aalst, Lierse en Club Brugge, zat op zijn 41ste zelfs nog af en toe op de bank als reservedoelman bij de club uit Maastricht.

Over de reden van zijn vertrek is Kujovic duidelijk: "Ik heb aangegeven dat ik hogerop wil. Ik wil graag naar de Eredivisie of naar een buitenlandse club."

"Er waren contacten, maar ik merk dat het voor clubs erg moeilijk is omwille van de coronacrisis", vertelt Kujovic, die de strijd tegen nierkanker won, in De Limburger.