Karim Belhocine ziet Nurio liever niet (naar Gent) vertrekken: "Er is verregaande interesse, maar het zou een groot verlies betekenen"

Karim Belhocine is op de hoogte van interesse in Núrio Fortuna. De trainer van Charleroi ziet zijn basisspeler natuurlijk niet graag vertrekken.

Núrio Fortuna kon onder Karim Belhocine steevast rekenen op een basisplaats. De 25-jarige linksback miste amper een speelminuut dit seizoen. In de beker speelde hij alles en in de competitie bleef hij 1 match aan de kant wegens schorsing en werd hij eens twee minuten voor affluiten naar de kant gehaald. Om maar te zeggen hoezeer Belhocine in Fortuna gelooft.

Na zijn sterke seizoen is het logisch dat er ploegen geïnteresseerd zijn in hem, maar de trainer van Charleroi ziet zijn basispion niet graag andere oorden opzoeken. "Ik hoop dat Núrio blijft. Hij is aanvallend en defensief een belangrijke speler. Hij is graag bij de club en ligt goed in de groep. Toch is het niet uitgesloten dat hij vertrekt, vermits er verregaande interesse is. Mocht Núrio Charleroi verlaten, dan zal dat voor ons een groot verlies betekenen", aldus Belhocine bij Het Laatste Nieuws.

Interesse van Gent

Verregaande interesse, maar van wie? Volgens gva staat hij dicht bij een overgang naar KAA Gent (dat leest u HIER).