Zet Anderlecht Spanjaarden onder druk om overbodige speler definitief over te nemen?

Vandaag werd er bericht dat Ognjen Vranjes en Antonio Milic moeten terugkeren van hun uitleenbeurt. In het geval van die laatste zou dat wel eens een manier kunnen zijn om Rayo Vallecano onder druk te zetten.

De Spaanse tweedeklasser komt nog steeds in aanmerking voor de play-offs voor promotie en wil al zijn spelers graag houden. Ze hadden al gesprekken aangeknoopt met Anderlecht om zijn huurperiode te verlengen, maar daar reageerden ze dat hij moest terugkeren.

Het was echter nooit duidelijk of de Spanjaarden een aankoopoptie hadden, maar nu blijkt dat volgens de plaatselijke zender Union Rayo wel degelijk het geval te zijn. Die zou minder dan een miljoen bedragen en het zou zomaar kunnen dat Anderlecht de club onder druk wil zetten om eerder die optie te lichten dan hem een maand langer te huren.

Het was al vreemd dat ze Milic wilden laten terugkeren, want ze hadden eigenlijk liever dat alle verhuurde spelers zo lang mogelijk bij hun huidige club bleven zitten. Milic past niet meer in de plannen en zou bijna zeker niet met de A-kern mogen meetrainen.

Rayo Vallecano wil hem wel overnemen, maar denkt aan een nog lagere transferprijs. De onderhandelingen lopen, maar tot 30/06 blijft hij sowieso meetrainen en spelen bij Rayo.