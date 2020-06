Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Hollerbach

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Bernd Hollerbach zou rond de tafel gezeten hebben met het bestuur van Cercle Brugge

Cercle Brugge is al een poos op zoek naar een opvolger voor Bernd Storck. De Duitser ging niet in op een voorstel van groen-zwart en Marc Brys werd weggekaapt door OH Leuven. Nu zou de Vereniging in zee willen met Bernd Hollerbach. (Lees meer)

Roméo Lavia van Anderlecht staat op vertrekken naar Manchester City

De jeugdwerking van Anderlecht staat hoog aangeschreven in Europa. Veel jongeren schopten het de voorbije jaren tot de eerste ploeg ook al was er veel interesse van buitenlandse clubs. Nu staat er een talentvolle jongere op het punt om paars-wit te verlaten. (Lees meer)