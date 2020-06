Het is Butez menens bij Antwerp: "Ik ga op Nederlandse les, ik wil met de fans kunnen praten"

Jean Butez wil zich de komende jaren bewijzen als absolute puntenpakker tussen de palen van Antwerp. Dat het hem menens is, bewijst hij ook met zijn plannen naast het veld.

Butez is immers van plan om Nederlands te leren. De Fransman speelde drie jaar bij Moeskroen en voelt zich thuis in België. “De Belgen zijn net als de Noord-Fransen warm en gastvrij. Ik hou ervan om met mensen te praten die ik niet ken", zegt hij in GvA.

"Daarom kijk ik ernaar uit om Antwerpen te ontdekken. Samen met mijn vriendin ga ik Nederlandse lessen volgen. Ik wil hier met de supporters een gesprek kunnen voeren.”