Defour heeft toch enige spijt over Antwerp-periode: "Ik werd gepusht, ook door Bölöni, en heb dat zelf niet tegengehouden"

Steven Defour verlaat Antwerp langs de achterpoort. Afgelopen seizoen speelde hij amper negen matchen, vooral door blessures. En daar heeft de middenvelder nu toch wel wat spijt van, want hij had zichzelf meer moeten intomen.

Defour herviel drie keer en dat is deels zijn eigen schuld. "Ik had wat meer op de rem moeten staan. Zeker in het begin", geeft hij toe. "Maar ik wou toen zo graag spelen, was supergemotiveerd om me weer te bewijzen. Ik werd ook gepusht door Bölöni en heb dat zelf ook niet tegengehouden", zegt hij in HLN.

"Terwijl ik wat meer had moeten opbouwen. Maar dat zijn vijgen na Pasen. Je voelt je goed, ook al weet je dat je niet klaar bent. Misschien had ik iets meer in de schaduw moeten werken? En zonder die blessure had het misschien helemaal anders gelopen... Jammer. Heel tevreden kan ik niet zijn, nee."

Misschien had hij een nieuw contract wel kunnen verdienen als corona er niet was geweest. "Ik heb me daardoor niet meer kunnen bewijzen. De bekerfinale, de play-offs,... Er zat meer in. Speel ik goeie play-offs, verandert de situatie misschien nog. We zullen het nooit weten. Anderzijds heb ik nu ook rustig mijn conditie kunnen finetunen zonder druk van wedstrijden te moeten spelen."