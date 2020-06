Uitstel beslissing zorgt weer voor wrevel binnen Pro League: K11 ziet er vertragingsmechanisme in

Het vlamt weer binnen de Pro League. De Raad van Bestuur kwam vandaag bij elkaar en daar werd beslist om de Algemene Vergadering uit te stellen naar 7 juli. Pittig detail: op 8 juli wordt normaal gezien de kalender bekendgemaakt.

Binnen de K11 is er heel wat onvrede over de beslissing. Zij willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid. Wachten op de uitspraak van het BMA lijkt tijdverspilling aangezien verwacht wordt dat hun beslissing hetzelfde zal zijn als wat de auditeur eerder adviseerde: een competitie met 18 en mini-play-offs.

Het voorstel dat de werkgroep eerder op tafel gooide en dat Karel Van Eetvelt op de persconferentie bij de voorstelling van de shirts nogmaals aanhaalde. Maar Mehdi Bayat was vrijdag de grote voorpleiter om nog te wachten tot het BMA met een verdict komt.

Te laat om aan te passen?

Voor veel clubs lijkt het een vertragingsmechanisme. Aangezien op 8 juli normaal gezien de kalender bekendgemaakt wordt, vrezen zij dat de aanhangers van 16 op 7 juli met het argument gaan komen dat het te laat is om nog een formatwijziging door te voeren. We zitten dan immers al op een maand van de competitiestart.

Het onbegrip is bij heel wat leden groot, want de problemen die er vandaag zijn, zullen er op 7 juli nog altijd zijn. De auditeur van het BMA gaf ook al aan dat het eigenlijk niet kan dat OHL of Beerschot pas vijf dagen voor de competitiestart zullen weten in welke reeks ze spelen.

Wie of wat het gaat halen, is momenteel koffiedik kijken. Maar dat het nog steeds een warboel is binnen de Pro League mag duidelijk zijn.