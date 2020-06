OFFICIEEL: ook Belgische middenvelder blijft langer aan boord bij Malinwa

KV Mechelen is volop bezig met zijn kern voor volgend seizoen. Na Peyre en Togui blijft nu ook Rob Schoofs langer aan boord bij Malinwa. De Limburger verlengde zijn contract bij KV Mechelen tot 2024.

De linksvoetige middenvelder belandde in 2017, na een mislukte passage bij AA Gent, in Mechelen. Daar hielp hij de club mee aan de promotie naar de Jupiler Pro League.

Ook afgelopen seizoen was Schoofs een zekerheidje in het team van Wouter Vrancken: hij scoorde drie keer en deelde drie assists uit in 26 competitieduels.

De ex-speler van Sint-Truiden verlengde zijn contract bij Malinwa tot 2024. "Dit toont opnieuw dat de club continuïteit nastreeft", laat KV Mechelen weten.