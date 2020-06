Na verlengd verblijf van Musona moet Eupen andere smaakmaker voorin nu toch laten gaan

Eupen zal komend seizoen niet meer over hetzelfde aanvalsduo beschikken. Ze waren aan de Kehrweg best tevreden over het duo Musona - Prevljak. Musona zal wel nog voor Eupen voetballen wanneer de competitie van start gaat, Prevljak niet meer.

Enkele dagen geleden kon Eupen al aankondigen dat het een akkoord bereikt had met Anderlecht en Knowledge Musona om diens uitleenbeurt te verlengen. Ook Prevljak was bij de Panda's actief als huurspeler, maar het dossier van de Bosniër kent dus geen gelijkaardige doorbraak. Eupen had de voorbije weken de wens uitgedrukt om zowel Musona als Prevljak te behouden. En toch op zijn minst één van de twee. Het wordt dus dat laatste. De 25-jarige Prevljak keert terug naar Red Bull Salzburg, zo berichtten verschillende media, de club die eigenaar is van de speler. Contract tot 2022 Smail Prevljak had zeker indruk gemaakt nadat hij eind januari uitgeleend werd aan Eupen. Bij Salzburg heeft hij nog een contract tot 2022.