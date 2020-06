Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Pjanic - Arthur - Mensah - Yavorov Krastev

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Racing Genk geraakte onder de indruk van huurling Zulte Waregem en onderhandelt over definitieve transfer'

Bij Zulte Waregem maakte afgelopen seizoen de 21-jarige Gideon Mensah indruk. De Ghanese linksachter kan ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League actief blijven. (Lees meer)

Officieel: Manchester City voltooit aankoop Bulgaars talent en leent hem uit aan Lommel

Lommel SK beschikt vanaf januari over Filip Krastev. Dat heeft de club van de speler zelf bevestigd. (Lees meer)

Arthur komt in Turijn aan om spectaculaire ruildeal af te ronden

Arthur en Miralem Pjanic gaan ruilen van club, dat is wel zeker. De Braziliaanse middenvelder is zelfs al in Turijn gespot. (Lees meer)