Anderlecht gaat in de fout op zijn nieuwe truitjes met verkeerde logo

Vorige week presenteerde Anderlecht zijn nieuwe truitjes voor komend seizoen. Maar daar staat nu toch wel een foutje op. Het logo van het Brussels Gewest is al wat gedateerd.

Anderlecht heeft twee nieuwe hoofdsponsors. DVV zal de paarse thuisshirts sieren, Candriam wordt in de uitmatchen de shirtsponsor. De recycleerbare shirts bevatten echter ook een foutje. Het logo in de nek van het Brussels Gewest dateert nog van 2015 toen het nog een goudkleurige irisbloem was.

Nu is het een simpeler logo met twee blaadjes waaruit een hart groeit. De club erkent dat er een fout is gebeurd. “We zijn er door het Brussels Gewest op gewezen. We hebben daar vanuit de club een foutje gemaakt”, erkende Anderlecht-woordvoerder David Steegen bij Bruzz. Ze zullen wel niet meer aangepast worden.