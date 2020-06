Zaterdag oefent Anderlecht - dat zijn spelers nog niet testte - tegen Charleroi, waar twee spelers positief waren

Anderlecht oefent zaterdag achter gesloten deuren tegen Charleroi, als alles meezit. Want de spelers van paars-wit hebben nog steeds geen coronatest ondergaan. Dat neemt blijkbaar wat tijd in beslag.

Anderlecht wil fans weghouden van de oefenmatchen en houdt ze dan ook geheim, weet Het Nieuwsblad. Zaterdag oefenen ze wel tegen Charleroi, waar twee spelers positief getest hebben. De spelers van de Brusselaars moeten tegen dan - liefst 48 uur op voorhand - een coronatest ondergaan hebben.

Die konden tot nu toe enkel via een ziekenhuis in Roeselare verwerkt worden, maar daar is nu een tweede labo bijgekomen. Het protocol van de Pro League stipt aan dat de spelers best in twee bussen arriveren voor oefenmatchen. Daarnaast moeten de douches gedesinfecteerd worden en zijn journalisten enkel toegelaten als er afgebakende zones voorzien zijn.