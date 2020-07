STVV gaat net zoals Club Brugge met Italiaanse kledijsponsor in zee

Club Brugge is niet langer de enige Belgische eersteklasser die met shirts van kledijfabrikant Macron zal spelen. Ook STVV gaat in zee met de Italiaanse kledijsponsor.

Sint-Truiden heeft woensdag via de eigen clubkanalen aangekondigd dat het in zee gaat met kledijsponsor Macron. De Kanaries zeggen dus vaarwel tegen hun plunje van Umbro. De overeenkomst geldt voor het seizoen 2020/21.

"Via deze overeenkomst met STVV versterken we onze aanwezigheid op de Belgische markt. Deze club kent een mooie geschiedenis. Wij vertellen hun verhaal met een collectie exclusieve en unieke shirts die het cluberfgoed en de toewijding van hun fans volledig vertegenwoordigen", aldus Gianluca Pavanello, CEO van Macron, op de Truiense webstek.

De shirts voor het nieuwe seizoen zullen op donderdag 9 juli worden voorgesteld. In 1A is Club Brugge de enige club die samenwerkt met Macron. In de grote Europese competities dragen onder andere Union Berlijn, Lazio, Nice en Real Sociedad kledij van Macron.