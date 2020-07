Anderlecht laat 16-jarige voorlopig meetrainen met de A-ploeg

De trainingen van Anderlecht worden momenteel gegeven ver weg van nieuwsgierige ogen. Paars-wit geeft wel weer heel wat kansen aan jonge gasten om zich te bewijzen. Zo ook Kristian Arnstad, het Noors toptalent met de puntgave techniek.

Arnstad mag dezer dagen wel degelijk meetrainen met de A-kern, maar komt nog niet in aanmerking voor promotie. Daarvoor moet hij eerst zijn tengere lichaamsbouw iets zwaarder maken. Maar in Anderlecht gelooft iedereen in hem. De 16-jarige middenvelder is nog een transfer van Frank Arnesen.

Vorig seizoen maakte hij bij de beloften van Craig Bellamy al indruk en nu mag hij zijn technisch kunnen bij de eerste ploeg laten zien. Arnstad gaat ook dit seizoen bij de beloften spelen, maar als hij het daar goed doet, zit een kans er altijd in natuurlijk.