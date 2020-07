Gegeerd wild: drie van de zes topclubs gooiden al een lijntje uit naar Junior Edmilson

Toen Junior Edmilson de Belgische competitie achter zich liet in 2018 verkeerde hij in absolute topvorm. Diezelfde speler terughalen zou voor elke topclub een meerwaarde betekenen en verschillende clubs hebben het ook al geprobeerd. Tevergeefs, voorlopig.

Standard was de eerste club die in verband werd gebracht met een terugkeer van Junior Edmilson naar de Belgische velden. De Rouches moesten niet op medewerking van Al-Duhail rekenen en ook Antwerp heeft al gepolst bij de Qatarese club. Zelfs nog deze zomer. Ook zonder succes.

Club Brugge vs Antwerp

Volgens Het Nieuwsblad is die interesse ook vandaag nog concreet. Ondertussen ziet de Great Old er wel een flinke concurrent bijkomen in het transferdossier van de fluxe winger. Volgens diezelfde krant heeft Club Brugge het licht op groen gezet om Edmilson los te weken bij Al-Duhail.

Het was in 2018 onder meer onder de impuls van een geweldige Edmilson dat Standard Club Brugge het vuur aan de schenen legde in een spannende titelstrijd. Blauw-zwart en Antwerp hengelen nu dus naar de diensten van Edmilson, die overigens ook nog op de interesse van bondscoach Roberto Martinez kan rekenen.