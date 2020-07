Louis De Vries was een van de eerste kandidaat-overnemers van Beerschot: "Je kan je niet inbeelden wie we allemaal over de vloer hebben gehad"

Beerschot stelde donderdag een nieuwe investeerder en bestuurder voor. Ondernemer Philippe Verellen komt de Raad van Bestuur versterken en brengt vers kapitaal mee. Doorheen de jaren zijn er al veel figuren komen aankloppen aan het Olympisch Stadion. Maar men is voorzichtig aan het Kiel...

De clubleiding is kieskeurig met wie ze in zee gaat. Met Prins Abdullah en Francis Vrancken hadden ze al twee investeerders die niet zo snel en zo veel mogelijk willen oogsten, maar ook naar de lange termijn durven kijken. Op het Kiel zijn er in het verleden al genoeg ‘foute’ investeerders aangespoeld. En die hebben voor de nodige littekens gezorgd.

“Als hier morgen iemand arriveert, met een miljard zwaait en een paar luchtkastelen wil bouwen om na een jaar alweer te vertrekken… dan zeggen we ‘nee bedankt’. Wij zijn echt heel bewust op zoek naar strategisch denkvermogen om de club verder uit te bouwen. Dan hadden we niemand beter kunnen treffen dan Philippe (Verellen, de nieuwe investeerder, nvdr.)”, legde ondervoorzitter Walter Damen uit tijdens de voorstelling van Verellen.

Want er zijn heel wat mensen komen aandraven met kapitaal, maar niet iedereen ‘mocht’ ook effectief zijn centen in de club steken. “Een van de eerste kandidaat-overnemers van onze club was Louis De Vries”, aldus Damen. De Vries nam Sporting Lokeren in 2019 over van Roger Lambrecht -al dan niet met enkele lijken in de kast- en nog geen seizoen later ging de club failliet.

De komst van fantasten sluiten we uit.

“Na een halfuur à drie kwartier praten hebben we gezegd -en daar ben ik heel blij om- dat er geen plan in zat. Het was allemaal te onduidelijk voor ons. En nu hebben we maandenlang gepraat (met Verellen, nvdr.). Investeerders moeten hier een meerwaarde kunnen bieden, een nood invullen. En niet zomaar wat komen blazen.”

De mecenassen kwamen haast uit alle werelddelen met kapitaal aandraven volgens de opsomming van Damen. “Als er nieuwe investeerders komen aankloppen is het aan de huidige drie investeerders om daarmee om te gaan. Maar de komst van fantasten sluiten we uit. Je kan je niet inbeelden wat we de voorbije jaren over de vloer hebben gehad: Armeniërs, Indiërs, Egyptenaren, Oekraïners en Russen. Je kan het zo gek niet noemen. En ze hadden allemaal prachtige verhalen bij. En mil-joe-nen", besloot Damen.