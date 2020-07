Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Bruzzese - David - Jakubech - Wernersson - Hakim

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Adam Jakubech keert wellicht terug naar KV Kortrijk

KV Kortrijk zit met een keeperstoekort, want de overeenkomsten met Sébastien Bruzzese en Adam Jakubech liepen op 30 juni af. De onervaren Maxim Deman is nu de enige doelman in de kern, maar er is een keeper op komst. (Lees meer)