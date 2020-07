16-jarige Anderlecht bevestigt tegen Charleroi al het goede wat er over hem verteld wordt

Anderlecht verloor zaterdagmiddag zijn eerste oefenmatch van Charleroi. Het is te vroeg om daar grote conclusies aan vast te knopen, maar in ieder geval viel er één jongen sterk op. Kristian Arnstad bevestigde al het goede wat er over hem verteld wordt.

Arnstad werd nog door Frank Arnesen naar Brussel gebracht en daar gaan ze de voormalige Deense sportief directeur nog dankbaar voor zijn. De 16-jarige middenvelder traint mee met de A-kern en maakt indruk. Ook in de oefenmatch tegen Charleroi viel hij op met zijn vista en versnellingen. De Noor is heel vinnig en schakelt makkelijk een man uit. Meestal is het vervolg op zijn acties ook al in orde. Het enige waar ze zich bij Anderlecht nog zorgen om maken is zijn fysiek. Hij zal nog wat meer in het krachthok moeten kruipen. Ze zijn voorzichtig met hem, maar zien ook dat hij een heel groot talent is.