Gent-verdediger geeft landgenoot de raad om voor Anderlecht te kiezen

Vorige maand werd bekend dat Anderlecht vergevorderde interesse had in Bogdan Mykhaylichenko, maar sindsdien is het windstil rond de Oekraïnse linksachter. Maar hij is nog steeds op komst.

Mykhaylichenko kan voor 500.000 euro weggeplukt worden bij Zorya Lugansk. Hij speelde afgelopen weekend nog, maar alle partijen willen de deal nu toch rond krijgen. Anderlecht heeft immers behoefte aan een linksback, want Kemar Lawrence zit nog steeds vast in Jamaica. AA Gent-verdediger Igor Plastun liet zijn landgenoot alvast weten dat hij niet hoeft te twijfelen: “Anderlecht is één van de meest populaire clubs”, vertelde Plastun in Oekraïne. “Ik raad Bogdan aan die stap te zetten.”