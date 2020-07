Fan Anderlecht was enige bron van informatie tijdens top secret oefenmatch: "Velen begrijpen niet dat ze zelf niet wat tweets of beelden konden verspreiden"

Er is een kleine storm van kritiek ontstaan over hoe Anderlecht zijn oefenmatchen aanpakt. Geen opstelling, geen live updates, geen verslag, amper beelden... De fans hunkeren ernaar om weer voetbal te zien, maar moesten het zaterdag doen met updates vanuit een woonblok op de 19de verdieping.

David Cuvelier, een die hard fan, woont daar op 60 meter van het oefenveld van Neerpede. Gewapend met een verrekijker kon hij toch enkele mededelingen doen op Twitter. "Iemand als Kompany herken je aan zijn stijl en zijn positie”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

“Doku valt op door zijn versnellingen en Colassin door zijn geblondeerde haar, maar het was onbegonnen werk om alles te beschrijven. De andere fans waren mij wel dankbaar. Velen begrijpen niet dat Anderlecht niet zelf wat tweets of beelden van de goals kon verspreiden. Na zoveel maanden is de honger om hun ploeg te zien groot.”

Het lijkt erop dat het ook tegen STVV zaterdag van dat gaat zijn. Een deel van de fans vindt het onbegrijpelijk omdat andere clubs wel alle moeite van de wereld doen om hun supporters bij de voorbereiding te betrekken. Anderen zien er dan weer een plan in om straks met een goed geolied elftal dat kan verrassen voor de dag te komen.