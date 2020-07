OHL reageert op beslissingen van Pro League: "We wachten het BAS af"

OH Leuven en Beerschot moeten de promotiematch dus nog steeds spelen na de beslissingen van de Algemene Vergadering. De club legt zich daarbij neer, maar wil toch nog wel even afwachten wat het BAS over de affaire te zeggen heeft.

Dinsdag besliste de Algemene Vergadering van de Pro League om het competitieformat van 1A niet te wijzigen. Het voorstel om de hoogste voetbalklasse uit te breiden naar 18 clubs behaalde niet de nodige meerderheid.

"OH Leuven stelde steeds dat het de promotie op het veld wilde afdwingen en blijft hierbij. Dat de hele situatie de club in een ontzettend lastig parket bracht, is iets dat niemand zal ontkennen", klinkt het.



"Daarom wachten we op de uitspraak van het BAS in de zaak die Waasland-Beveren aanspande. Deze club vecht de degradatie aan die werd opgelegd na de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei. OH Leuven was samen met Beerschot tussenkomende partij en werd door het BAS gehoord in deze zaak."