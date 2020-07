Kompany spreekt strijdvaardige taal: "Ik wil een Anderlecht met artiesten, maar artiesten die hard werken"

In een promofilmpje voor de abonnementenverkoop heeft Vincent Kompany nog eens gesproken. De kapitein en bezieler van paars-wit heeft er vertrouwen in: "Alle spelers en staf zijn er klaar voor!"

Kompany had een boodschap voor de supporters, die hen ondanks het slechte seizoen blijven steunen zijn. "We worden vaak gezien als luxesupporters, maar ik heb het tegendeel gezien. Supporters die er enkel zijn als het goed gaat. Integendeel! Ik had me er zelf niet aan verwacht. Maar die toewijding moeten wij ook laten zien op het veld."

Kompany sprak alvast krachtige beloftes uit. "Ik ben 'fully committed'. Met alles wat ik heb: ziel, hart, lichaam, bloed, zweet en tranen. Ik ben all in. Anderlecht blijft Anderlecht: de manier en het resultaat zijn belangrijk. Ik wil een Anderlecht met artiesten, maar artiesten die hard werken. Deze ploeg heeft enorm potentieel. We willen een ploeg die honger heeft. Ik kan jullie zeggen dat alle spelers en staf er klaar voor zijn."