Advocaat Waasland-Beveren reageert op de uitspraak van het BAS: "De Pro League heeft zelf voor deze chaos gezorgd door niet in te gaan op ons verzoek om de algemene vergadering uit te stellen."

De chaos is compleet in het Belgisch voetbal. Nog geen 24 uur nadat de Pro League aankondigde om komend seizoen aan te vatten met 16 clubs in 1A, heeft het BAS vanavond de degradatie van de Wase ploeg alsnog nietig verklaard. Tom Rombouts, advocaat van Waasland-Beveren, reageert alvast opgetogen.

Dinsdag leek het nog over and out voor Waasland-Beveren maar nu heeft het Belgisch Arbitragehof van de Sport de degradatie toch nietig verklaard. "De enige correcte beslissing", reageert Tom Rombouts, advocaat van de club.



"Het BAS heeft geoordeeld dat de beslissing om Waasland-Beveren te laten degraderen onredelijk is", laat hij weten. "De Pro League heeft geen deftige verantwoording gegeven omtrent de beslissing om de competitie in 1A stop te zetten, maar de promotiematch in 1B wel nog te laten spelen."



"Zo'n beslissing is altijd onverwacht maar we hoopten er natuurlijk op. Dit is voor ons ook de enige juiste uitkomst en we gaan volledig akkoord met de motivering van het BAS. Al van het begin hadden wij dezelfde mening. Het is gewoon onlogisch dat een degradatiematch niet meer kan gespeeld worden, maar tegelijkertijd een promotiematch wel", zegt de advocaat.

"Aangezien het BAS de beslissing onredelijk vond en vervolgens op inhoudelijk vlak een uitspraak deed, kan de Pro League deze niet zomaar opnieuw nemen tijdens een volgende vergadering", meent de advocaat. Hij acht de kans ook klein dat de Pro League zou beslissen om de promotiefinale te annuleren. "Dat zet dan weer de deur open voor procedures van Beerschot en OH Leuven."

Op de vraag over wat de Pro League volgens hen nu het beste kan doen reageren ze bij Leeuwen scherp:

"De Pro League heeft zelf voor deze chaos gezorgd door niet in te gaan op ons verzoek om de vergadering van gisteren uit te stellen. Ze zijn doorgegaan en hebben zelfs al hun kalender voorgesteld zonder dat er enige beslissing was van het BAS. Nu moeten ze zelf zien wat ze daarmee aanvangen."



"Voor Waasland-Beveren blijft de meest correcte oplossing een competitiestart met 18 ploegen", sluit de advocaat af. De Pro League liet alvast weten het dossier eerst te zullen bestuderen en morgen na de Raad van Bestuur te zullen reageren. Wordt vervolgd...