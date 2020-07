Opvallende deal? Anderlecht wil Gerkens ruilen voor speler van Zulte Waregem

Anderlecht wil zijn middenveld nog versterken, maar de jonge Zweed Armin Gigovic (18) van Helsingborgs blijkt te duur. Daarom richt paars-wit nu zijn pijlen op een speler uit eigen land en willen ze Pieter Gerkens als pasmunt gebruiken.

Volgens Het Nieuwsblad richt de nieuwe sportief directeur, Peter Verbeke, zijn pijlen op Omar Govea. Hij polste al bij Zulte Waregem of er een ruildeal mogelijk is met Pieter Gerkens. De 24-jarige Mexicaan was vorig seizoen goed voor 5 goals en 2 assists en is polyvalent op het middenveld.

Gerkens mag vertrekken bij Anderlecht en rekent komend seizoen ook op meer speelminuten. Zulte Waregem was eerder al gecharmeerd door de middenvelder, maar die verdient in Brussel zo'n 500.000 euro, wat te veel is voor Essevee. Het is dus afwachten of een deal er komt.