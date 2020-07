Zulte Waregem heeft linksachter nu toch zo goed als beet

Het bericht dat Zulte Waregem interesse had in Laurens De Bock dateert nu wel al van eind juni. Intussen heeft de ex-speler van Club Brugge en Oostende nog steeds niet getekend. Maar daar moet deze week verandering in komen.

De Bock heeft nog twee jaar contract bij het Engelse Leeds, maar daar willen ze hem liefst zo snel mogelijk verkopen. Vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan ADO Den Haag en ook dit seizoen komt hij niet meer in de plannen voor. Uiteraard kan Zulte Waregem niet hetzelfde loon als de Engelse tweedeklasser betalen en gaan ze ook geen zot bedrag uitgeven aan zijn transfer. Daardoor verliepen de onderhandelingen toch wel vrij stroef. Maar nu lijken ze eruit, weet Het Nieuwsblad.