Anderlecht niet meer geïnteresseerd in Sandler en wil grote kuis houden bij verdedigers

In het begin van de mercato was Anderlecht nog geïnteresseerd in een verlengd verblijf van City-verdediger Philippe Sandler. Maar een grondige analyse van de kern heeft uitgewezen dat hij niet meer nodig is, zeker niet na de komst van Luckassen.

Ondertussen heeft Anderlecht 10 verdedigers rondlopen in de selectie (met nog één in aantocht), daarvan mogen er ook enkelen weg waaronder Bubacarr Saneh die voor 8 miljoen gehaald is. Al vrezen ze bij paars-wit dat vooral zijn salaris van 800.000 euro een struikelblok zal zijn voor geïnteresseerden. Verder mogen ook nog Josué Sa, Antonio Milic en James Lawrence zeker vertrekken. Ook Elias Cobbaut mag vertrekken, zij het wel voor 10 miljoen euro. Luckassen, Kana en Kompany zijn verdedigers die normaal gezien kans maken op een basisplek. Als back-up wordt er dan gedacht aan Vranjes, en Delcroix.