Nygren trapt nog na op ex-coach Mazzu net voor oefenduel: "Ik heb geprobeerd om te praten maar..."

Benjamin Nygren kwam via de grote poort binnen bij Racing Genk. De jonge Zweed scoorde meteen in de eerste wedstrijd tegen KV Kortrijk. Maar daarna deemsterde hij helemaal weg.

Op de tweede speeldag mocht Nygren ook nog opdraven, maar sinds speeldag 3 heeft de middenvelder geen speelminuten meer verzameld in de Jupiler Pro League. Een mislukte transfer van bijna 4 miljoen euro?

Nygren zelf denk van niet. "De club gelooft nog in mij en ik geloof in deze club", verzekert hij bij HBvL. "Ik wil hier slagen en zal daar alles voor doen", klinkt het vastberaden.

Mazzu

Nygren debuteerde onder Mazzu en zit nu onder de hoede van Hannes Wolf, van wie hij nog geen speelminuten gekregen heeft. Toch voelt hij zich beter bij Wolf. "Met Wolf is er een goede communicatie. Met Mazzu... Zeg mij waar ik aan moet werken en ik ga ermee aan de slag, maar ik kan geen gedachten lezen. Ik heb geprobeerd om met hem te praten, maar er was gewoonweg geen communicatie", is de Zweed streng voor zijn ex-coach.

Woensdagnamiddag speelt Genk met een week vertraging zijn eerste oefenwedstrijd tegen Union. Nygren kan zich dan meteen bewijzen tegen zijn ex-coach die sinds kort bij Union aan de slag is.