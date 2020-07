Benjamin Mokulu staat niet weigerachtig tegenover terugkeer naar België : "Terug naar waar het allemaal begon"

De Brusselaar speelt ondertussen al vijf jaar in Italië. Na Avellino, Frosinone, Cremonese, Carpi, Juventus (U23) en Padova, is Mokulu nu actief bij Ravenna, dat uitkomt in de Serie C. Onze collega's van Walfoot spraken met de gewezen spits van onder andere KV Mechelen.

Benjamin Mokulu heeft het naar zijn zin in Italië, waar hij nog een jaar onder contract ligt bij Ravenna. Na drie maanden coronabreak hervatte de Serie C onlangs weer. "Het deed erg veel deugd om de bal te voelen en terug competitievoetbal te mogen spelen", aldus Mokulu. "Helaas werden we intussen al uitgeschakeld in de kwarfinale van de play-offs, waardoor het seizoen er al op zit voor ons. Momenteel genieten we in Zuid-Frankrijk van vakantie." De ex-speler van onder meer Lokeren, Oostende en KV Mechelen sluit een terugkeer naar België niet uit. "Waarom niet? Ik sta zeker open voor een terugkeer naar België", aldus de Brusselaar, die al weet waar hij zijn schoenen aan de haak wil hangen. "Om de cirkel helemaal rond te maken wil ik graag bij RWDM mijn carrière afsluiten. Daar waar het allemaal begon voor mij. Ik zou het heerlijk vinden om de ervaring die ik in Italië opdeed te delen met de jongeren. Maar voor de duidelijkheid: nog enkele jaren in Italië blijven zie ik ook best zitten! We zien wel wat de toekomst brengt", besluit Benjamin Mokulu.