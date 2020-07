Voor zij die het zich afvroegen: Vanden Borre doet nog steeds mee bij Anderlecht

Anthony Vanden Borre werd de laatste maanden verborgen gehouden door Anderlecht, maar de verdediger zit er wel degelijk nog steeds.

Anthony Vanden Borre is nog steeds aanwezig in Anderlecht. Hoewel de voormalige Rode Duivel de afgelopen weken soms voor fotografen verborgen werd gehouden, traint de verdediger nu wel mee voor de neus van de fotografen.

Hij zal sowieso niet deelnemen aan de oefenwedstrijden die op het programma staan voor Anderlecht. Zijn contract staat alleen toe om mee te trainen met de club. De verzekering dekt zo beide partijen.

Het enige wat gezegd kan worden is dat de band tussen het voormalige enfant terrible en de club niet verbroken is. De vraag is alleen wat beide partijen met elkaar van plan zijn.