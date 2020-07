Sterkhouder Club sluit niets uit: "Als er morgen een goed bod komt, dan ga ik er niet op spuwen"

De transfer die vorig seizoen misschien wel het meeste indruk maakte bij Club Brugge was Simon Deli. De grote Ivoriaan werd het slot op de deur en kan ook nog een aardige pass geven. Maar hoelang wil de hij nog blijven?

“Ik word bijna 29. Als er morgen een goed bod komt, dan ga ik er niet op spuwen. Maar op dit moment ben ik in Brugge. Ik wil maximaal profiteren van mijn tijd hier. Maar een voetballer heeft altijd nieuwe uitdagingen nodig", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Club Brugge heeft nog geen voorstel gedaan om zijn contract open te breken en is nog op zoek naar een linksvoetige verdediger. "Het is wel goed, want daardoor heb ik meer concurrentie. Het geeft me zin om harder te werken. Voorlopig is Siemen Voet hier ook, een goeie speler met een sterke linkervoet. Hij zou misschien een goeie keuze zijn.”

Maar heeft hij verhuisplannen? "Ik weet het niet. Een voetballer heeft altijd zijn valiezen klaarstaan. Dat is ons lot. Als er iets goeds komt, moet je je kans grijpen. Maar nu ben ik hier en wil ik maximaal genieten van de twee jaar die me nog resten."