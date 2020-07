Gazzetta met lof voor Saelemaekers: "Voor 7 miljoen? AC Milan heeft een koopje gedaan"

Er was veel scepsis bij de fans en media na de komst van Alexis Saelemaekers naar AC Milan. Maar in amper zeven maanden tijd heeft hij de twijfelaars kunnen bekeren. Vandaag wijdt de toonaangevende krant La Gazzetta dello Sport een heel artikel aan hem na zijn eerste goal.

De Italiaanse krant, gedrukt op roze papier, is duidelijk: "Een versterking die in zeven maanden tijd getoond heeft dat hij het waard is om voor Milan te spelen. Hij scoorde zaterdag zijn derde goal ooit in een A-team", schrijft de krant.

"AC Milan besloot begin deze maand om zijn clausule van nog eens 3,5 miljoen euro te lichten. In zijn elfde optreden voor de Rossonneri scoorde hij zijn eerste goal, die de ban brak tegen Bologna. Sinds gisteren kunnen we zeggen: voor zeven miljoen euro is hij een koopje!"