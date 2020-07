Ex-Bruggeling Poulain nu bij Eupen: "Ik ga naar de kalender kijken om te zien wanneer we tegen Club spelen"

In 24 uur was het beklonken: onderhandelingen, medische tests en contractondertekening. Benoit Poulain moet een Belgisch record transferafhandelen neergezet hebben. Maar de Franse verdediger heeft er zin in.

Poulain pakte twee titels met Club Brugge, maar weet ook dat de ambities in de Oostkantons iets lager liggen. "Ik heb geen persoonlijke ambitie", zei hij gisteren na de oefenmatch tussen Eupen en Union. "Ik wil de club helpen zo hoog mogelijk te eindigen. Als dat met mij als belangrijke speler is, zoveel te beter." Poulain en zijn vrouw Dorothee wilden graag terugkomen naar België. De verdediger zat zes maanden zonder contract. "Ik discussieerde met twee-drie clubs maar ik geloofde niet veel van de beloftes die ze maakten. Met Eupen ging het heel snel." "Met Brugge speelden we hier altijd in januari, wat niet altijd makkelijk is. Ik weet nog niet wanneer we tegen Club spelen, maar ik ga de kalender zo vlug mogelijk bekijken", zei hij met een glimlach.