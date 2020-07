Uitvallen Kompany niet enige zorg bij Anderlecht: 'Ook Francis Amuzu geblesseerd'

Qua resultaat was de zege tegen Saint-Etienne een meevaller voor Anderlecht, maar op blessuregebied is het een ander verhaal. Het ergste was het uitvallen van Kompany, die de competitiestart dreigt te missen. Ook goudhaantje Amuzu sukkelt overigens met een blessure.

Kompany moest tegen Saint-Etienne vroegtijdig naar de kant met wat een scheurtje of een verrekking in de adductoren zal zijn. Zo gaat het een race tegen de tijd worden om hem klaar te krijgen voor de competitie. In het geval van Amuzu gaat het niet om een blessure die hij tijdens de wedstrijd opliep. Last tijdens opwarming Amuzu zou wel in actie komen tegen Saint-Etienne, maar had tijdens de opwarming te veel last volgens Anderlecht Online. Amuzu kampt met een blessure aan de knie. Vervolgens nam het jonge talent dat onlangs zijn contract verlengde gewoon plaats op de bank. Wellicht werd uit voorzorg besloten dat de 20-jarige speler deze oefenmatch mocht overslaan en hoeft het dus niet al te ernstig te zijn.