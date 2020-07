De Bilde vindt Tau rare 'versterking' voor Anderlecht: "De Belgische top is iets te hoog gegrepen voor hem"

Francis Amuzu, Jérémy Doku, Zakaria Bakkali, Yari Verschaeren,... Anderlecht heeft op de flanken wel redelijk wat opties. Gilles De Bilde verbaast zich dan ook over de nakende transfer van Percy Tau.

Voor De Bilde zijn er andere prioriteiten. “Ik weet niet of dat een logische versterking is”, zegt hij bij HLN. “Percy Tau is mijn ogen meer een bijkomende optie in het offensieve gedeelte van de ploeg. Het is niet de versterking waar je als Anderlecht zijnde op zit te wachten. Dan doe je de waarheid toch wel een beetje geweld aan.”

Anderlecht heeft meer nood aan een afwerker, vindt De Bilde. “Hij begon goed, maar daarna zakte hij wel heel snel terug om uiteindelijk af te klokken op ‘maar’ drie doelpunten. Dat is niet wat je verwacht van een aanvaller. Dus ik weet niet of hij de versterking is die Anderlecht nodig heeft.”

Bij Union kreeg hij heel wat lof, maar bij Club liep het niet zoals gedacht. “Dat is een afdeling lager. Nu zie je meteen dat de Belgische top iets te hoog gegrepen is voor hem. Daarom verbaast het mij dat Anderlecht nu de kaart Tau wil trekken.”